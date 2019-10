José Mourinho: Brasilien-Star Ronaldo war der beste Spieler der Fußball-Geschichte

Lionel Messi - oder doch Cristiano Ronaldo? Für fast ausnahmslos alle Fans und/oder Experten gibt es bei der Beantwortung der Frage, wer denn der beste Fußballer der Weltgeschichte ist , nur diese beiden Namen. In Ausnahmefällen werden vor allem von Zeitzeugen noch Brasiliens Pelé oder Argentiniens Diego Maradona genannt. Das war es dann aber auch schon - das Feld der Kandidaten für den "Weltfußballer aller Weltfußballer" ist begrenzt.

Aber nicht, wenn es nach José Mourinho geht. Der portugiesische Trainer ist als Mann klarer Positionen bekannt - die oftmals auch gegenläufig zur herrschenden Meinung ist. Auch mit Blick auf den besten Spieler der Fußball-Geschichte geht Mourinho auf Distanz zu Messi und Cristiano Ronaldo - und nennt dessen brasilianischen Namensvetter Ronaldo als größten Spieler der Historie. "Cristiano Ronaldo und Leo Messi hatten längere Karrieren, sie sind seit 15 Jahren an jedem Tag an der Spitze", betonte Mourinho gegenüber der Marca.

Mourinho: "Wenn wir nach Talent und Geschick gehen, kommt niemand an Ronaldo vorbei"

Dennoch sei Ronaldo, mit bürgerlichem Namen Luis Nazario de Lima, für ihn der größte. "Wenn wir strikt nach Talent und Geschick gehen, dann kommt niemand an Ronaldo vorbei" , erklärte Mourinho, der gerade eine Rückkehr ins Trainergeschäft zu Olympique Lyon mit einem ominösen Verweis auf bevorstehende Projekte ablehnte , seine ungewöhnliche Wahl.

Statistisch gesehen hat Mourinho nicht unrecht. Ronaldo, der in seiner aktiven Karriere häufig verletzt war, wurde 1994 und 2002 nicht nur zwei Mal Weltmeister mit der vielleicht talentiertesten Generation, die Brasilien je hatte, sondern war auch in Europa als Torjäger der Extraklasse gefürchtet. Der heute 43-Jährige war für PSV Eindhoven (1994-1996), den FC Barcelona (1996/97), Inter Mailand (1997-2002), Real Madrid (2002-2007) und den AC Mailand (2007/08) aktiv und gehört in Holland, Spanien und Italien zu den historisch besten Torschützen.