Tottenham verpflichtet Mourinho: Die Bayern- und BVB-Fans atmen auf - So reagiert das Netz

Bayern- und BVB-Fans atmen auf

Bei den deutschen Fußball-Fans zeigt sich aber vor allem eins: Erleichterung. Beim FC Bayern und beim BVB scheinen die Anhänger im wahrsten Sinne des Wortes befürchtet zu haben, dass "The Special One" den Weg zurück in die Bundesliga findet. In München wurde Mourinho zuletzt ins Gespräch gebracht. Der Portugiese selbst hatte angekündigt, dass er "sehr gerne zum FC Bayern kommen würde", wie ein Vertrauter vor zwei Wochen noch mitteilte. Die Vielzahl der Bayern-Fans scheint sein neues Engagement in der Premier League nun zu freuen. Bei Twitter wird davon gesprochen, dass der FCB nach zwei Jahren so tot gewesen wäre, wie alle Vereine des Portugiesen zuvor.