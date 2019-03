Mourinho plant Trainer-Rückkehr im Sommer: "Schon drei oder vier Angebote abgelehnt"

José Mourinho will zur neuen Saison wieder einen Trainerjob übernehmen. „Ich würde gern im Juni wieder bei einem Club mit der Vorbereitung anfangen. Ich weiß auch genau, was ich nicht will, deshalb habe ich schon drei oder vier Angebote abgelehnt“, sagte der 56 Jahre alte Portugiese in einem Interview des katarischen Senders BeIn Sports.