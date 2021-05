José Mourinho erklärt Trainer-Sensation: Das hat mich von der AS Rom überzeugt

Auf seiner langen Reise durch Europas Belétage kehrt "The Special One" José Mourinho nach Italien zurück. Der portugiesische Star-Trainer übernimmt im Sommer die AS Rom, wie der italienische Traditionsklub am Dienstag mitteilte. "Gemeinsam wollen wir in den kommenden Jahren einen erfolgreichen Weg beschreiten", kündigte der 58-Jährige an. Dass er sich kurz nach dem Ende seiner Amtszeit bei Tottenham Hotspur bereits auf einen neuen Job einlassen kann, hängt für den Portugiesen mit mehreren Faktoren zusammen. "Die unglaubliche Leidenschaft der Roma-Fans hat mich überzeugt, den Job anzunehmen, und ich kann es kaum erwarten, in die nächste Saison zu starten", erklärte Mourinho auf der Klubseite.

Anzeige