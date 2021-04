José Mourinho giftet zurück: Verbalattacke von Paul Pogba "könnte mich nicht weniger interessieren"

José Mourinho bleibt eine hochumstrittene Persönlichkeit: Nach dem 2:2 gegen den FC Everton droht "The Special One" bei Tottenham Hotspur mehr denn je das vorzeitige Aus. Die Spurs könnten im engen Kampf um das internationale Geschäft komplett leer auszugehen, sind mit 50 Punkten und einem Spiel mehr als die Konkurrenten Leicester City (56 Zähler), West Ham (55), Chelsea (54) und Liverpool (52) in einer schlechteren Position. Der Portugiese muss sich Kritik anhören - unter anderem von seinem früheren Schützling Paul Pogba. Anzeige

Der Weltmeister, mit dem Mourinho zwischen 2016 und 2018 bei Manchester United zusammenarbeitete, ließ im Vergleich zu dessen Nachfolger Ole Gunnar Solskjaer kein gutes Haar am 58-Jährigen. "Ole würde nicht gegen die Spieler vorgehen. Vielleicht würde Ole sie nicht aufstellen, aber es ist nicht so, dass er sie zur Seite drängt, als würden sie gar nicht mehr existieren", sagte Pogba gegenüber Sky. Dies sei "der Unterschied zwischen Mourinho und Ole", so der Franzose weiter.

Der angeschlagene Star-Trainer, dem im Saison-Endspurt nun auch noch ein neuerlicher Ausfall von Stürmerstar Harry Kane droht, reagierte nach dem enttäuschenden Remis gegen das von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierte Everton auf die verbale Attacke des 28 Jahre alten Pogba. "Es ist mir egal, was er sagt", stichelte Mourinho, dem auch bei den Spurs Probleme mit einigen Spielern nachgesagt werden. "Es könnte mich gar nicht weniger interessieren."