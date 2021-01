Rechtsverteidiger Josha Vagnoman fehlt dem Hamburger SV wochenlang verletzt

Zweitligist Hamburger SV muss vorerst auf Josha Vagnoman verzichten. Der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger hat im Spiel bei Eintracht Braunschweig (4:2) am Samstag einen doppelten Bänderriss im rechten Sprunggelenk erlitten und wird voraussichtlich mehrere Wochen ausfallen, teilte der Tabellenführer am Montag mit.

Für den Youngster könnte am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) im Spitzenspiel der 2. Liga bei Fortuna Düsseldorf Jan Gyamerah auflaufen, der nach einer ebenfalls erlittenen Sprunggelenksverletzung wieder fit ist und im bisherigen Saisonverlauf auf neun Liga-Einsätze kommt. U21-Spieler Vagnoman, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und sogar in Hamburg geboren wurde, stand bereits 13 Mal für den HSV auf dem Feld , erzielte zwei Treffer selbst und bereitete ein Tor vor.

Unabhängig von Vagnomans Verletzung sind die Hamburger sportlich in der Spur. Nach der Hinrunde ist der HSV unter Trainer Daniel Thioune Tabellenführer. Eine Rückkehr in die Bundesliga im Frühjahr nach dann drei Jahren scheint damit realistischer denn je. In der Englischen Woche der 2. Liga muss der HSV an diesem Dienstag (20.30 Uhr, Sky) bei Fortuna Düsseldorf antreten.