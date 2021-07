Josha Vagnoman droht Olympia-Aus: HSV-Verteidiger erleidet offenbar Muskelfaserriss

Dieser sei zwar nur leichter Natur, Vagnoman droht allerdings dennoch eine Zwangspause von zwei bis vier Wochen, ehe er wieder voll einsatzbereit ist. Der Rechtsverteidiger war am Montag von U21-Bundestrainer Stefan Kuntz in das Aufgebot für Olympia berufen worden. Kuntz schöpft nur 19 von 22 möglichen Kader-Plätzen aus , im Falle eines Ausfalls von Vagnoman wäre wohl eine Ersatznominierung notwendig.

Vagnoman einer von sieben U21-Europameistern im Olympia-Kader

Vagnoman ist einer von sieben Akteuren im Olympia-Kader, die vor einem Monat bereits den Titelgewinn bei der U21-EM feiern konnten. Das DFB-Team reist bereits am 13. Juli nach Tokio, in Wakayama City wird das deutsche Olympia-Team ein Trainingslager beziehen und am 17. Juli ein Testspiel gegen Honduras bestreiten. Das erste Gruppenspiel steigt am 22. Juli gegen Brasilien, anschließend folgen Spiele gegen Saudi-Arabien (25. Juli) und die Republik Côte d'Ivoire (28. Juli). Das Finale findet am 7. August in Yokohama statt.