Kimmich und Belastungssteuerung: Bayern-Trainer Flick erklärt die Herausforderungen vor dem CL-Start

Nachdem die Bundesliga-Pflichtaufgabe erledigt war, richtete man den Blick beim FC Bayern bereits auf die nächste große Herausforderung: Am Mittwoch startet mit der Partie gegen Atlético Madrid auch in der Champions League das Projekt Titelverteidigung. Die große Frage: Mit welchem Personal geht Trainer Hansi Flick das Duell mit dem spanischen Spitzenklub an. Beim 4:1 bei Arminia Bielefeld rotierte er im Vergleich zum 3:0 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren seine Stars zurück in die Startelf, nahm satte neun nominelle Veränderungen vor. Der große Stabilisator im Mittelfeld aber fehlte: Joshua Kimmich blieb in München, wo seine Freundin das zweite Kind erwartet.