Nationalspieler will sich doch impfen lassen: Die Corona-Chronologie zu Joshua Kimmich

Nationalspieler Joshua Kimmich steht seit Wochen immer wieder im Zentrum von Debatten zur Corona-Pandemie. Diskutiert wurden erst Aussagen des 26 Jahren alten Profis von Rekordmeister Bayern München zum Impfen, danach musste sich Kimmich als Kontaktperson in Quarantäne begeben, ehe er sich selbst mit dem Coronavirus infizierte und wegen der Folgen bis zum Jahresende ausfällt. Nun hat er angekündigt, sich impfen zu lassen. Der SPORT BUZZER blickt in der Chronologie auf den Fall Kimmich zurück:

19. November: Nach gerade erst beendeter Quarantäne fehlt Kimmich seinem Klub beim Bundesliga-Spiel in Augsburg, weil er dessen Angaben zufolge Kontakt zu einem Corona-Verdachtsfall im privaten Umfeld hatte. Kimmich muss sich erneut in Quarantäne begeben.

9. Dezember: Kimmich gibt in einer Vereinsmitteilung bekannt, dass er "aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren" könne und in diesem Jahr nicht mehr spielen wird.

12. Dezember: In einem ZDF-Gespräch kündigt Kimmich an, sich impfen lassen zu wollen. "Jetzt ist es erstmal so, dass ich in ein paar Tagen als genesen gelte. Dieser Status dauert dann eine gewisse Zeit lang an. Wenn es dann empfohlen wird und der Zeitpunkt da ist, werde ich mich impfen lassen", erklärte er.