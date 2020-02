Bayern-Profi Joshua Kimmich reagiert auf Thunberg-Vergleich von Mehmet Scholl

Nach der Kritik von Mehmet Scholl an Joshua Kimmich hat der Bayern-Profi nach dem Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig reagiert. Der langjährige Münchner Profi hatte den Nationalspieler in seiner Radiosendung Mehmets Schollplatten mit der Umweltaktivistin Greta Thunberg ("Nach diesen ganzen Äußerungen und Interviews: Irgendwie war das alles ein bisschen viel für mich") verglichen und in Richtung Kimmich gemosert: "Er ist derjenige, der mit seinen 24 (Jahren; d. Red.) glaubt, permanent den Finger in irgendeine Wunde legen zu müssen - was ich schwierig finde." Zwar entgegnete Kimmich nun, "eigentlich nichts zu den Äußerungen zu sagen" zu haben. Doch den Vorwurf, als junger Spieler nicht vorweg gehen zu sollen, wollte er so nicht stehen lassen.