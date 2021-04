Nach Trennung von Berater-Agentur: Joshua Kimmich führt Verhandlungen mit FC Bayern selbst

Joshua Kimmich geht neue Wege - allerdings nicht mit Blick auf seinen aktuellen Verein, sondern in Bezug auf sein Berater-Team. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat sich von seiner Agentur fair-sport GmbH getrennt, um sich bei Vertragsverhandlungen in Zukunft selbst zu vertreten. Ein Vorgang, der im heutigen Profifußball Seltenheitswert genießt.

Der Stand der Vertragsverhandlungen bei Joshua Kimmich

Kimmich zählt nicht nur beim deutschen Rekordmeister, sondern auch in der deutschen Nationalmannschaft zu den absoluten Leistungsträgern, sein Marktwert liegt bei rund 90 Millionen Euro (transfermarkt.de). Da er seine Interessen nun selbst vertritt, liegt es in seiner Hand, diesen hohen Marktwerten vor den FCB-Verantwortlichen geltend zu machen. Der Vertrag des Sechsers läuft 2023 aus und soll möglichst zeitnah verlängert werden.

Die ersten Sondierungsgespräche hatten bereits Ende 2020 stattgefunden - damals noch mit Unterstützung von Agentur-Boss Uli Ferber und Geschäftsführer Joannis Koukoutrigas. Nun liegt es ausschließlich an dem Profi selbst, einen neuen Vertrag auszuhandeln und im Bestfall zu einem der Topverdiener des FC Bayern zu avancieren. Um dies zu schaffen, müsste er mit einem Gehalt von über 15 Millionen Euro pro Jahr aus den Verhandlungen hervortreten. In diesen Regionen sind nämlich die Superstars des Klubs, etwa Robert Lewandowski, Thomas Müller oder Manuel Neuer anzutreffen.

"Ich bin davon überzeugt, dass ich meine eigenen Positionen am besten vertreten kann."

Kimmich sei davon überzeugt, dass er seine eigenen Positionen inhaltlich gegenüber Anderen am besten vertreten könne. "Ich habe für mich entschieden, dass ich noch stärker für meine Werte und meine Ansichten einstehen und meiner Eigenverantwortung gerecht werden will", erläutert der gebürtige Rottweiler. Nach dem Transfer-Hickhack um David Alaba und dessen Berater Pini Zahavi werden zumindest die Bayern-Bosse die Entscheidung Kimmichs wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, sich in Zukunft selbst zu vertreten.