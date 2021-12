Nach Corona-Infektion: Bayern-Trainer Nagelsmann erklärt den Plan mit Kimmich - "Schart mit den Hufen"

Er darf vielleicht am Mittwoch wieder raus: Nach seiner Infektion mit dem Coronavirus musste der ungeimpfte Bayern-Star Joshua Kimmich in Quarantäne, die er wohl am Mittwoch verlassen darf - wenn der Test negativ ist. Für das Spiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch gegen den FC Barcelona (21 Uhr, DAZN) kommt der Mittelfeldspieler noch nicht in Frage. Aber wann kann Kimmich wieder ran? Trainer Julian Nagelsmann gab am Dienstag einen Einblick in den Plan.

