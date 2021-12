Kommentar: Joshua Kimmich hat einen fairen Umgang verdient

Mehrfach musste er als Kontaktperson in Quarantäne, bis es ihn zuletzt selbst erwischte. Bayern strich ihm in dieser Zeit sein opulentes Gehalt – nachvollziehbar. Nun hat sich Kimmich erstmals und sehr offen zu seinen Beweggründen geäußert und im ZDF einen Einblick in seine Gedankenwelt gegeben. Dabei zeigte er sich einsichtig, gab ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner Familie und seinen Mitspielern zu. Er zeigte außerdem Verständnis (zumindest für die sachliche Kritik) sowie die rigorosen Maßnahmen des FC Bayern.