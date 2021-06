Deutschland und die K-Frage: Ballack und Co. uneinig über Kimmich-Position im DFB-Team

Deutschland hat schon wieder eine ­K-Frage. Doch aktuell geht es nicht allein um die zukünftige Kanzlerin oder den zukünftigen Kanzler, sondern um die Rolle von Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft . Soll der Antreiber wie beim FC Bayern München im zentralen Mittelfeld agieren oder muss er bei der EM – auch mangels Alternativen – auf die rechte Abwehrseite ausweichen?

"Aus meiner Sicht ist das eine ganz entscheidende Frage", sagt der ehemalige DFB-Kapitän und EM-Experte des SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), Michael Ballack. "Ich bin ein Verfechter davon zu sagen: Die Besten sollen spielen. Kimmich hat sich in der Mitte toll entwickelt und natürlich den Anspruch, dort auch zu spielen – mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Dominanz. Aber wir haben in der Zen­tra­le ein Überangebot an sehr guten Spielern. Warum sollen jetzt zwei darunter leiden, nur um zwei 'Spezialisten' auf ihren Positionen zu bringen?", fragt der ehemalige "Capitano" rhetorisch. "Zumal Kimmich ja als Rechtsverteidiger groß geworden ist."