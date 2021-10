Joshua Kimmich von DFB-Willensleistung berauscht: "Das hat sich schon ganz geil angefühlt"

"Wir haben sehr viel Leidenschaft und Engagement in dieses Spiel gesteckt. Ich glaube jeder hat gemerkt, wie sehr wir gewinnen wollten", sagte Kimmich und gestand mit Blick auf den Rückstand: "Natürlich hätten wir es uns einfacher gestalten können." Das sah auch Bundestrainer Hansi Flick so, betonte aber: "Es war ein verdienter Sieg. Wir waren sehr gierig, dieses Spiel noch umzubiegen. Das gehört zur Entwicklung und zum Prozess, dass man diese Partien dann noch gewinnt." Nach vier Spielen im Amt stehen für den ehemaligen Bayern-Coach nun vier Siege zu Buche. Ein weiterer Erfolg am kommenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien und das Ticket für die WM nach Katar ist so gut wie gesichert.