Bayern-Star Kimmich gibt Einblick in Seelenleben: "Schlechtes Gewissen" und "fehlender Respekt"

Neben den körperlichen Folgen seiner Corona-Infektion haben Joshua Kimmich in den vergangenen Wochen die Debatten um sein Impfzögern und sein Fehlen beim FC Bayern offenbar mächtig zugesetzt. In einem Interview mit dem ZDF gab der Nationalspieler am Sonntagabend einen Einblick in sein Seelenleben. "Ja, das schlechte Gewissen ist auf jeden Fall da. In erster Linie meiner Familie gegenüber, die sich viel anhören musste, aber auch meinen Mitspielern gegenüber", sagte der 26-Jährige, der erst im kommenden Jahr sein Comeback geben kann.

