Joshua Kimmich blickt emotional auf das EM-Aus zurück: Wirklich schwierig zu verarbeiten

Die Rolle von Joshua Kimmich in der deutschen Nationalmannschaft dürfte nach dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft noch steigen. Nach dem Turnier blickt der 26-Jährige aber zunächst zurück auf das frühe Ende bei der EM in diesem Sommer. Via Instagram wendet sich der Defensivspieler des FC Bayern an die Fans und schreibt auch bewegende Worte in Richtung des scheidenden Bundestrainer Joachim Löw.

Kimmich muss neben Leon Goretzka nun wirklich in die Führungsrolle schlüpfen. Beide seien laut Löw "jetzt schon Leader in der Mannschaft, weil sie mit ihrem unbändigen Willen vorangehen", betonte der scheidende Bundestrainer: "Beide sind in der Lage, die Mannschaft in den nächsten Jahren zu führen und den jungen Spielern Halt zu geben." Kimmich bedankte sich in seinem Statement auch bei Löw. "Und vielen Dank an unseren Coach Jogi Löw. Die Ära, die er geprägt hat, bleibt unvergessen. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das er all die Jahre in mich hatte. Es ist jedes Mal eine Ehre für unser Land spielen zu dürfen", schrieb der Profi des FC Bayern.