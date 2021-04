Joshua Kimmich über Bayern-Abschiedswunsch von Hansi Flick: "Hoffe, dass er dann beim DFB übernimmt"

Wann steht er fest, der Abschied von Hansi Flick vom FC Bayern München? Der Trainer hatte seinen Abschiedswunsch am Wochenende öffentlich ausgesprochen, nachdem er zuvor die Chefs des Rekordmeisters in Kenntnis gesetzt hatte. Diese rügten den 56-Jährigen nach seinem Vorpreschen am Sky-Mikrofon mit einer Pressemitteilung. Am Dienstagabend gewannen die Münchner trotz des Theaters klar mit 2:0 (2:0) gegen Bayer 04 Leverkusen und können die neunte Meisterschaft in Folge am Wochenende endgültig klar machen. Für Flick dürfte es trotz bis 2023 laufenden Vertrages die letzte sein.

