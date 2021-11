Bericht: Mittelfeld-Star Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg

Der FC Bayern München muss das Auswärtsspiel am Freitag beim FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN) wohl ohne Mittelfeld-Motor Joshua Kimmich bestreiten. Nach Informationen von Sky wird der 26-Jährige nicht zum Kader des deutschen Rekordmeisters gehören. Demnach habe Kimmich bereits das Anschwitzen des Teams im Vorfeld des Kräftemessens in der Fuggerstadt verpasst.

Der Bayern-Profi hatte bereits unter der Woche mit dem Training aussetzen müssen, weil er offenbar mit einer an Corona erkrankten Person in Kontakt geraten war. Laut Sky müsse der deutsche Nationalspieler "wohl als Ungeimpfter in Quarantäne". FCB-Trainer Julian Nagelsmann hatte noch am Donnerstag erklärt: "Bei Josh war es eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil er im privaten Umfeld Kontakt mit einer Corona-positiven Person hatte. Da warten wir den PCR-Test ab und dann entscheiden wir, wie es weitergeht." Der Bayern-Coach hatte dabei auf eine Rückkehr seines Leistungsträgers gehofft. Diese fällt nun wohl vorerst aus.