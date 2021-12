Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern bis Jahresende: Kann nach Corona-Infektion "noch nicht voll trainieren"

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern . Obwohl Joshua Kimmich die Quarantäne nach seiner Corona-Infektion wieder verlassen darf, wird er in diesem Jahr kein Spiel mehr absolvieren. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt.

"Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist", wird der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung zitiert. Er erklärt: "Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren. Ich werde daher ein Aufbautraining absolvieren und kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein." Es gibt verschiedene Formen einer Infiltration. Dabei handelt es sich um das Eindringen fester oder flüssiger Substanz in biologisches Gewebe.