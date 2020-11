Manuel Neuer sicher: Joshua Kimmich wird irgendwann Kapitän des FC Bayern

Manuel Neuer sieht in Joshua Kimmich einen geeigneten Nachfolger für dieses Amt beim FC Bayern München. "Jo erfüllt die Voraussetzungen", sagte Neuer in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Sport Bild über seinen derzeit verletzten Mitspieler, der auch beim DFB-Desaster in Spanien (0:6) schmerzlich als Führungsspieler vermisst wurde.

