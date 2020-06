Kimmich deutet Aktion des FC Bayern gegen Rassismus an: "Vielleicht als Mannschaft etwas sagen"

Joshua Kimmich hat im Kampf gegen Rassismus die Vorbildfunktion und die Strahlkraft des Fußballs betont. Nachdem in der Bundesliga Spieler klare Statements zum gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis zuletzt auf dem Feld abgeben hatten, wurde der Nationalspieler und Profi des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München übereinstimmend von britschen Medien zitiert. „Es ist gut, dass es nicht nur ein Spieler ist. Vielleicht ist es auch eine Option, als Mannschaft etwas zu sagen“ , sagte Kimmich. er sagte auch, dass die Spieler des FC Bayern auch schon gesprochen hätten. „Wir müssen vielleicht auch etwas tun, denn wir dürfen so etwas keinen Platz geben.“

Kimmich unterstützt Sancho, Hakimi, McKennie und Co.

Kimmich hat sich in der Vergangenheit mehrfach bei sozialen und gesellschaftlichen Themen engagiert gezeigt. So stärkte er Nationalmannschaftskollege Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, nachdem dieser in England rassistisch angefeindet worden war. Zudem setzte sich der Bayern-Profi in der Corona-Krise für Schwächere ein, indem er gemeinsam mit Teamkollege die Initiative "We kick Corona" ins Leben rief und auf diesem Weg spenden sammelte. Darüber hinaus verzichtet der Bayern-Kader - ähnlich wie viele andere Bundesliga-Mannschaften - während der Coronavirus-Pandemie auf einen Teil seines Gehalts.