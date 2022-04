Titel und BVB-Duell nur noch Randnotiz?: Bayern-Star Joshua Kimmich zieht knallharte Saison-Bilanz

Joshua Kimmich kämpfte. Zunächst 90 Minuten auf dem Platz gegen Arminia Bielefeld, dann im Interview um die passende Einordnung der aktuellen Lage beim FC Bayern. Fast ein wenig pflichtschuldig betonte der Nationalspieler die Bedeutung des Duells mit Borussia Dortmund am kommenden Samstag, wo die Münchner die zehnte Meisterschaft nacheinander perfekt machen können. "Den Titel wollen wir auf jeden Fall holen - gerade in der nächsten Woche gegen Dortmund. Das ist für uns und die ganze Liga ein besonderes Spiel. Das ist jetzt das oberste Ziel, da die Meisterschaft klar zu machen", sagte der 27-Jährige nach dem 3:0 in Ostwestfalen bei DAZN.

