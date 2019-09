Joshua Kimmich: FC Bayern ist von Lewandowski abhängig - Neuer beim DFB "klare Nummer eins"

Nationalspieler Joshua Kimmich hat das neue Star-Ensemble des FC Bayern München in den höchsten Tönen gelobt. "Wenn ich mir den Kader angucke, dann haben wir sehr viel Qualität und können um den Champions-League-Titel mitspielen“, sagte der 24-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF. „Wir müssen aber noch konstanter werden.“ Der FCB hatte vor der neuen Saison "netto" rund 140 Millionen Euro in die neue Mannschaft investiert, neue Stars wie Philippe Coutinho, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard an die Säbener Straße gelockt.