Flick lobt Bayern-Matchwinner Kimmich nach Supercup-Titel: "Mentalität ist ganz besonders"

Nachdem die Münchner zunächst eine scheinbar komfortable 2:0-Führung wieder aus der Hand gegeben hatten und der BVB näher am 3:2 schien als der Gastgeber, drehte Kimmich in der 82. Minute im Alleingang auf: er luchste Thomas Delaney im Mittelfeld den Ball ab, spielte Lewandowski auf dem rechten Flügel an, der wieder in die Mitte zurückgab. Dort scheiterte Kimmich zunächst am stark parierenden Hitz, im Fallen gelang es ihm mit einer irren Körper-Verrenkung aber, dem Leder noch einen entscheidenden Impuls zu geben, so dass es zum dritten FCB-Treffer einschlug.