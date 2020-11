FC Bayern bestätigt: Kimmich nimmt nach Knie-OP Lauftraining auf – Flick: "Von morgens bis abends hier"

Frohe Botschaft für alle Fans des FC Bayern München: Joshua Kimmich ist weniger als einen Monat nach seiner Operation am Knie wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Mittelfeldspieler, der von den Münchnern und der deutschen Nationalmannschaft in den vergangenen Wochen schmerzlich vermisst wurde, absolvierte erstmals wieder einige Laufrunden auf dem Gelände des FCB an der Säbener Straße. Dies gab der Klub am Montag bekannt.

