Kimmich und Salihamidzic verurteilen Pfiffe gegen Bayern-Star Sané deutlich: "Echt frech und bitter"

Die Eindrücke vom Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (3:2) wirken beim FC Bayern nach: Bei der Fan-Rückkehr in der Allianz Arena wurde Rechtsaußen Leroy Sané nach dürftiger Leistung bei seiner Auswechslung zur Halbzeit von den Rängen ausgepfiffen. Im Rahmen einer Pressekonferenz anlässlich der Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich verurteilte der Mittelfeld-Leader die rüde Geste der Fans nun noch einmal deutlich: "Was gestern passiert ist, ist echt frech und bitter", stellte Kimmich klar. "Dass im ersten Spiel gegen einen Spieler von uns sowas passiert, finde ich nicht in Ordnung."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic nahm Sané in Schutz: "Leroy hat gestern kein riesiges Spiel gemacht. Das weiß er auch, da haben wir schon drüber gesprochen", gestand Salihamidzic zwar ein. "Aber trotzdem erwarten wir immer, dass die Spieler auf dem Platz von den Fans unterstützt werden. Wir wollen Titel für Titel mit den Fans holen", machte er deutlich. "Und klar dürfen die Fans unzufrieden sein, wenn wir nicht so gut spielen. Aber wir können nicht einen einzelnen in der Allianz-Arena auspfeifen lassen. Von uns wird Leroy immer geschützt. Er ist sehr ehrgeizig und will immer gut spielen. Das was gestern passiert ist, geht natürlich nicht."