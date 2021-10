Bayern-Kapitän Manuel Neuer reagiert auf Aussagen von Joshua Kimmich: Impfung "unabdingbar"

Joshua Kimmich hat am Samstagnachmittag nach dem Bayern -Sieg gegen Hoffenheim (4:0) Spekulationen bestätigt, dass er noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. "Ja, das stimmt", gab der Nationalspieler bei Sky zu. "Ich habe einfach für mich persönliche Bedenken was Langzeitstudien angeht. Ich bin kein Corona-Leugner oder Impfgegner. Es gibt auch noch ein paar andere Leute, die vielleicht Bedenken haben. Das sollte man respektieren."

Eine Impfflicht gibt es in Deutschland nicht, der FC Bayern empfiehlt seinen Spielern die Impfung. Was den Fans allerdings übel aufstoßen könnte: Für den Stadionbesuch müssen sie geimpft oder genesen sein, während mit Kimmich ein Ungeimpfter Spieler auf dem Platz steht. "Ich habe mich impfen lassen und ich denke, dass es für uns auch alle unabdingbar ist, dass wir heute so viele Zuschauer in Arena hatten", sagte Kapitän Manuel Neuer angesprochen auf die Aussagen von Kimmich. "Aber das ist die Sache von jedem selbst."