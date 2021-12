Nach Statement zu Corona-Impfung: Nagelsmann lobt Kimmich - "Heft des Handelns in die Hand genommen"

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München begrüßt das Statement von Joshua Kimmich zu dessen Umdenken in Sachen Corona-Impfung. "Ich finde es gut, dass Jo sich den Medien gestellt und seine Gedanken und Gefühle geschildert hat. Es wurde in den vergangenen Wochen viel über ihn, aber wenig mit ihm berichtet. Jetzt hat er das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen", sagte Nagelsmann am Montag bei der Pressekonferenz zum bevorstehenden Bundesliga-Auswärtsspiel des FCB beim VfB Stuttgart (Dienstag, 18.30 Uhr, Sky). Er freue sich, wenn Spieler ihre Meinung sagten, ergänzte Nagelsmann. Anzeige

Der bislang ungeimpfte Kimmich hatte sich zuletzt mit dem Coronavirus infiziert, nachdem er zuvor binnen weniger Wochen zweimal als Kontaktperson in Quarantäne musste und den Bayern entsprechend lange fehlte. Nachdem er wieder negativ getestet wurde und die Quarantäne entsprechend verlassen durfte, gab er in einem ZDF-Interview Einblicke in sein Seelenleben, sprach unter anderem von einem schlechten Gewissen. "In erster Linie meiner Familie gegenüber, die sich viel anhören musste, aber auch meinen Mitspielern gegenüber", erläuterte der 26-Jährige.