BVB-Manager Michael Zorc wettert gegen Joshua Kimmich: Tritt gegen Sancho war "Absicht"

Michael Zorc hat Joshua Kimmich für den üblen Tritt gegen BVB-Star Jadon Sancho beim Supercup am Samstagabend scharf kritisiert und sich zudem den Video-Assistenten vorgeknöpft. "Nach Ansicht der Bilder fehlt mir jegliches Verständnis, aber wirklich jegliches Verständnis dafür, wie man da in Köln im Keller sitzen kann und sagen kann: Das ist eine Gelbe Karte", sagte der BVB -Sportdirektor nach dem 2:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Bayern zu Funke Sport.

Salihamidzic hätte nicht mal Gelb gezeigt

Zorc sieht dies komplett anders: "Er tritt ihm mit Absicht auf den Fuß und der Tritt geht in Richtung Knöchel. Es kann keine andere Entscheidung als Rot geben. Da kann man 35 Seminare bekommen, in dem Moment, in dem das so bewertet wird, braucht man den Video-Schiedsrichter nicht.“ Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer sprach sich der Bild am Sonntag ebenfalls für einen Platzverweis aus: "Dunkelrot! Der Ball war aus, man sieht, dass Kimmich mit Absicht draufgeht."