Joshua Kimmich über eine mögliche Guardiola-Rückkehr zum FC Bayern: "Würde mich nicht dagegen wehren"

Nach Informationen der Sport Bild wird eine Rückkehr von Manchester-City-Trainer Pep Guardiola zum FC Bayern in München zumindest intern diskutiert. Nach Ansicht von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wäre ein Pep-Comeback ein Gewinn für die Bundesliga . Und auch Joshua Kimmich würde sich "nicht dagegen wehren", wie er im Rahmen der DFB-Pressekonferenz am Donnerstagmittag erklärt hat.

Kimmich: "Ich weiß nicht, wie realistisch das ist"

Trotz der lobenden Worte in Richtung seines Ex-Trainers, der zwischen 2013 und 2016 mit den Bayern dreimal Meister und zweimal Pokalsieger wurde, gab Kimmich keine Prognose ab, ob es im Winter oder zur kommenden Saison tatsächlich einen zweiten Anlauf von Guardiola an der Säbener Straße geben könnte. "Ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder wie der Plan von Bayern München mit Hansi Flick ist. Erst hatte man das Gefühl, dass nach der Länderspielpause ein neuer Trainer kommt. Jetzt haben wir beide Spiele gewonnen und jetzt hört man, dass es bis zum Winter oder sogar bis zum Sommer weitergehen wird", so der 24-Jährige. Wie da dann die Optionen seien, müsse der Verein entscheiden.

Giovanni Trapattoni (1996-1998): In seinen zwei Jahren bei den Bayern schrieb der Italiener mit den legendären Sätzen "Was erlauben Strunz?" und "Ich habe fertig" im März 1998 Geschichte. In seiner ersten Saison konnte Bayern die deutsche Meisterschaft für sich entscheiden, kurz vor Ende von Trapattonis Amtszeit beim FCB gewannen sie auch den DFB-Pokal. Ab Sommer 1998 trainierte er dann den AC Florenz, wurde später unter anderem noch italienischer Nationaltrainer. ©

Der Vertrag des Coaches, der mit ManCity Liverpool und Co. in der Premier League aktuell hinterherläuft, läuft noch bis 2021. Dem Vernehmen nach würde er nach seiner Zeit in Manchester gerne eine Nationalmannschaft übernehmen. Allerdings: Wie die Bild berichtet, hat der Katalane seine Wohnung in der Münchener Innenstadt nie verkauft.