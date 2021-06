Klare Botschaft an Mannschaftskollegen: Kimmich über seine neue Rolle im DFB-Team

Nach seinem starken Auftritt gegen Portugal als offensiver Rechtsverteidiger hat Joshua Kimmich nochmals an alle seine Kollegen appelliert, alle persönlichen Interessen hinten an zu stellen. Der Münchner bewies beim 4:2-Sieg im zweiten EM-Gruppenspiel, dass er auch auf der von ihm nicht bevorzugten Außenbahn Top-Leistungen anbietet. "Der Trainer entscheidet am Ende, wo er das Gefühl hat, dass die beste Mannschaft auf dem Platz steht", betonte Kimmich.

