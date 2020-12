Joshua Kimmich spricht über Comeback-Plan: Dann will ich wieder "voll dabei" sein

Knapp einen Monat nach der Operation am Außenmeniskus - die Verletzung zog sich Kimmich im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) Anfang November zu - befindet sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits wieder voll im Aufbautraining. Mehr und mehr wolle er das Programm steigern, auch komplexere Bewegungen wolle er dann wieder ausüben, sagte Kimmich. "Wenn man dann als Spieler wieder auf den Platz darf und wenn man dann wieder laufen darf und jetzt hoffentlich der Ball dazukommt, dann ist auch das Gefühl nochmal besser, als nur oben in der Kraftkammer zu trainieren."

Kimmich über Comeback: In "fünf, sechs Wochen" sollte es wieder losgehen

Kimmichs Plan sei nun, daran zu "arbeiten, dass du dir wieder eine gewisse Ritterrüstung aneignest und dann geht es nach fünf, sechs Wochen wieder los", so der DFB-Star, dessen Finesse im Mittelfeld der Bayern schmerzlich vermisst wird. In "fünf, sechs Wochen" sollte es dann wieder für ihn losgehen, so Kimmich. Der Mittelfeldakteur würde am liebsten schon am Samstag im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig wieder "60 Minuten dabei" sein, bemerkte Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitag.