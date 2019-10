So reagiert Joshua Kimmich auf den möglichen Bayern-Abschied von Thomas Müller

Bis 2021 ist der Offensivspieler, der zu den Spitzenverdienern zählt, an die Münchner gebunden. Eine Rolle als Ergänzungskraft, die er nach der Rückrunde der vergangenen Saison mit der erfolgreichen Aufholjagd "so nicht" erwartet hatte, kommt für ihn auf keinen Fall in Frage. "Dass der Thomas unzufrieden ist mit der Situation, ist klar. Das stellt er sich so sicher nicht vor. Er hat den Anspruch, spielen zu wollen", sagte der 24-jährige Kimmich. Wenn Müller wie am vergangenen Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim eingewechselt wurde, habe er der Mannschaft "immer sehr geholfen", so Kimmich: "Er macht das immer sehr, sehr gut. Er ist schon ein gewisser Freigeist. Als Gegner ist das schwierig zu kontrollieren, weil man nie weiß, was passiert."