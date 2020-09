Vor Spiel gegen Schalke: FC Bayern vergibt neue Trikotnummer an Joshua Kimmich

Nationalspieler Joshua Kimmich präsentiert sich im Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 am Freitagabend mit einer neuen Trikotnummer. Wie die Münchner knapp drei Stunden vor der Partie in der Allianz Arena bekanntgaben, trägt der 25-Jährige künftig die 6 auf dem Trikot. Bisher war Kimmich mit der 32 aufgelaufen. Nun wurde die 6 frei, da der am Freitag der Transfer des bisherigen Inhabers Thiago zum FC Liverpool auch offiziell bestätigt wurde.