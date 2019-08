Tritt von Joshua Kimmich gegen BVB-Star Jadon Sancho erhitzt die Gemüter: "Das war Dunkelrot"

Erst die Nerven und am Ende auch das Spiel verloren: Joshua Kimmich sorgte beim 0:2 (0:0) des FC Bayern im DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund vielerorts für Kopfschütteln. Nachdem der Ball in der 77. Minute über die Seitenlinie ins Aus gerollt war, kam es zu einem kurzen Gerangel zwischen dem Nationalspieler und dem überragenden BVB-Youngster Jadon Sancho - an dessen Ende sich Kimmich zu einer äußerst unschönen Szene hinreißen ließ. Mit ausgestreckter Sohle trat er seinem Gegenspieler auf den Fuß. Sancho ging mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden. Erst nach einer Behandlungspause konnte der Schütze des zweiten Dortmunder Tores weiterspielen.