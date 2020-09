Ex-Bundestrainer Berti Vogts adelt Bayern-Profi: "Joshua Kimmich erinnert mich an Lothar Matthäus"

Laut dem früheren Nationalspieler Berti Vogts kann Joshua Kimmich vom FC Bayern ein so erfolgreicher Spieler wie der bislang einzige deutsche Weltfußballer Lothar Matthäus werden. "Er erinnert mich in seiner Art an Lothar, der auch immer das Spiel an sich reißen wollte und eine Mannschaft führen wollte", so Vogts.