Bayern-Trainer Flick über verletzten "Schlüsselspieler" Kimmich: "Ausfall wäre nicht leicht wegzustecken"

Der FC Bayern will nach der Verletzung von Joshua Kimmich zunächst die exakten Untersuchungsergebnisse abwarten und vorerst keine Prognosen zum Ausmaß der Blessur und zu einer etwaige Ausfalldauer abgeben. "Wir warten jetzt ab. Joshua wird mit uns mitfliegen und untersucht. Es bringt nichts, irgendwelche Wasserstandsmeldungen abzugeben oder zu spekulieren", sagte Trainer Hansi Flick, dessen Mannschaft das 3:2 (1:1) im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund im Falle einer längeren Pause für den Nationalspieler teuer bezahlen würde. Die Bild berichtete am Samstagabend, dass es sich um eine Außenbandverletzung handeln könnte.

"Man hat gemerkt, dass wir uns nach der Verletzungsunterbrechung erstmal finden mussten", meinte Kapitän Manuel Neuer und verwies dabei wohl darauf, dass Marco Reus den BVB acht Minuten später in Führung gebracht hatte. "Wir hoffen erstmal, dass es nicht so schlimm ist" erklärte Neuer weiter. Leon Goretzka ergänzte hoffnungsvoll: "Jo hat stabile Bänder und gutes Heilfleisch." BVB -Abwehrchef Mats Hummels meinte: "Ich hoffe für Josh, Bayern und den DFB, dass er gut aus der Situation herauskommt. Knie ist immer scheiße."

Kimmich hatte sich die Verletzung nach einer guten halben Stunden bei einem Foul an BVB-Stürmer Erling Haaland zugezogen. Er blieb nach seinem harten Einsteigen, bei dem er das Knie überstreckte und für das er die Gelbe Karte sah, am Boden liegen und musste behandelt werden. Anschließend wurde er von den Betreuern gestützt und mit den Tränen kämpfend vom Feld geleitet werden. Mit Ausnahme des 4:1 bei Arminia Bielefeld stand Kimmich in dieser Saison in allen Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Platz.