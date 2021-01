Neben Joshua Zirkzee: Eintracht Frankfurt wohl mit Transfer-Interesse an Holland-Youngster Sam Lammers

Die Optionen von Trainer Adi Hütter in der Offensive sind aktuell rar gesät. Eintracht Frankfurt hat hinter Top-Torjäger André Silva keine Alternative im Kader. Bas Dost hat den hessischen Bundesligisten kurz vor Weihnachten überraschend schnell in Richtung Belgien zum FC Brügge verlassen . Und der im Sommer aus Rotterdam gekommene Ragnar Ache ist derzeit verletzt. Bis zur Rückkehr des deutschen U21-Nationalspielers wird es wohl noch einige Zeit brauchen.

Deswegen beschäftigt sich Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic derzeit intensiv mit den Möglichkeiten auf dem Winter-Transfermarkt . Durch den Verkauf des niederländischen Routiniers Dost, der einer der Top-Verdiener war, sind die finanziellen Spielräume etwas größer geworden. Doch den großen Coup kann die SGE nicht zwingend tätigen. Vieles läuft auf eine Leihe hinaus - und neben Joshua Zirkzee, der aktuell beim FC Bayern keine Rolle spielt , taucht nun ein neuer Name auf: Sam Lammers von Atalanta Bergamo.

Wie die Bild berichtet, soll der 23 Jahre alte Angreifer - wie Zirkzee ein holländischer Youngster - in den Fokus der Eintracht geraten sein. Lammers wechselte im Sommer für neun Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum italienischen Klub um Nationalspieler Robin Gosens. Unter Coach Gian Piero Gasperini kommt der Stürmer allerdings kaum zum Zuge. Er wurde bisher neunmal eingewechselt, erzielte in 194 Spielminuten aber immerhin zwei Treffer. Seit Mitte Dezember kam für ihn allerdings keine Minute hinzu.

Eintracht Frankfurt: Leihe von Lammers, Zirkzee oder Jovic?

Ähnlich wie bei Bayern-Profi Zirkzee würde es sich bei Lammers um ein halbjähriges Leihgeschäft handeln. Der Vertrag des jungen Niederländers in Bergamo läuft noch bis Sommer 2025. Bobic kündigte bereits an, schnell einen Dost-Ersatz präsentieren zu wollen. Doch vor dem Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr, Sky) dürfte kein Deal zustande kommen. Immer noch ein Thema, aber weiterhin unwahrscheinlich, ist die leihweise Rückkehr des Ex-Sturm-Stars Luka Jovic von Real Madrid.