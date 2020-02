Drei Tore in 15 Minuten: FC Bayern mit Traumstart in Hoffenheim - Auch Lewandowski-Ersatz Zirkzee trifft 

Die Bayern sind weiterhin nur schwer zu stoppen: Im Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim gelang der Flick-Elf ein Start nach Maß. Nach gerade einmal zwei Minuten führte der Rekordmeister bereits durch einen etwas kuriosen Treffer von Offensiv-Star Serge Gnabry. Ein Ballverlust im eigenen Drittel auf der linken Seite brachte Thomas Müller in Stellung, der eine weite Flanke auf den langen Pfosten schlug. Dort grätschte Gnabry artistisch mit einem halben Seitfallzieher in den Ball und beförderte ihn auf das Tor. Baumann versuchte zwischen den Pfosten noch sein Bestes, um sich in die Schussbahn zu werfen, doch der Ball prallte von ihm ins eigene Netz ab. Offiziell wurde das Tor aber dennoch Gnabry zugesprochen, der schon beim 3:0-Sieg gegen den FC Chelsea in der Champions League überragte.