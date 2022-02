Nach Leih-Ende in Anderlecht: Joshua Zirkzee plant Rückkehr zum FC Bayern und will "wichtiger Spieler" werden

Joshua Zirkzee hat den Traum vom großen Durchbruch beim FC Bayern weiterhin nicht aufgegeben. "Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich", sagte der 20-Jährige, der derzeit von den Münchnern an den RSC Anderlecht ausgeliehene Stürmer in einem Interview mit Spox und Goal.

Nach aktuellem Stand wird sich die Situation im Angriff des deutschen Rekordmeisters allerdings wohl auch in der kommenden Spielzeit nicht verändern. Superstar Robert Lewandowski, bei dem sich die Bayern intensiv um eine Verlängerung des bis 2023 befristeten Vertrages bemühen, ist gesetzt. Dessen Vertreter Eric Maxim Choupo-Moting ist ebenfalls noch bis 2023 an den Klub gebunden. Ob und wie Zirkzee in die Pläne der Münchner passt, scheint somit mindestens offen. Einen Austausch zwischen dem Niederländer und Trainer Julian Nagelsmann hat es nach Angaben von Zirkzee zuletzt nicht gegeben: "Mein letztes Gespräch mit ihm war in der Saisonvorbereitung vor meinem Wechsel."