Nach Tor-Debüt in der Bundesliga: Das ist Bayern-Youngster Joshua Zirkzee

Doch wer ist eigentlich Joshua Zirkzee?

Der FC Bayern holte Zirkzee 2017 von Feyenoord Rotterdam in seine U17-Mannschaft. 2018 folgte der Sprung in die U19 und schon im März 2019 der Kaderplatz bei der U23 in der 3. Liga. Vor seiner Zeit bei Feyenoord spielte er auch für Jugendmannschaften von ADO Den Haag in seiner niederländischen Heimat. Gebürtig kommt er aus Schiedam nahe Rotterdam und durchlief von der U15 bis zur U19 alle Jugend-Nationalteams des niederländischen Fußballbundes (KNVB).