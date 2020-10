Nach geplatztem Wechsel: Kampfansage von Bayern-Talent Zirkzee - Winter-Transfer als Option

Es war ein klassischer Einstand nach Maß! Kurz nachdem Joshua Zirkzee im Dezember 2019 in der 90. Minute in der Partie des FC Bayern beim SC Freiburg eingewechselt worden war, erzielte er direkt den wichtigen 2:1-Führungstreffer (Endstand: 3:1) - und das in seinem allerersten Bundesligaspiel. Wer bei diesem Last-Minute-Treffer des Niederländers von einer Eintagsfliege ausgegangen war, sah sich getäuscht. Am darauffolgenden Spieltag legte Zirkzee nach und sorgte nach Einwechslung gegen Wolfsburg erneut für die späte Bayern-Führung (Endstand: 2:0).