Absage an DFB-Trainer Kuntz? Bayern-Youngster Josip Stanisic für Kroatiens U21 nominiert

Verliert der Deutsche Fußball Bund ein vielversprechendes Talent an Kroatien? Bayern-Youngster Josip Stanisic steht zumindest im Aufgebot für die kommenden U21-Länderspiele des Vize-Weltmeisters. Der 21-Jährige, der in dieser Saison in Abwesenheit von Benjamin Pavard zwei von drei Pflichtspiele der Münchener absolvierte, ist für die Spiele der kroatischen Junioren gegen Aserbaidschan und Finnland in der anstehenden Länderspielpause nominiert worden. Zuletzt hatte ihn auch der deutsche U21-Bundestrainer Stefan Kuntz auf dem Zettel.

