Jota schießt Liverpool ins Ligapokal-Finale: Deutsches Trainer-Duell um Titel perfekt

Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel? In dieser Saison wird ein deutscher Trainer den englischen Ligapokal gewinnen. Nachdem sich der FC Chelsea um Tuchel bereits in der vergangenen Woche (3:0 nach Hin- und Rückspiel gegen Tottenham Hotspur) für das Finale qualifiziert hatte, ist der FC Liverpool am Donnerstagabend nachgezogen.

