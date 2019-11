Journalist Marc Merten über den 1. FC Köln: "Nicht jeder Spieler kann Abstiegskampf"

Marc Merten ist Journalist und Fan des 1. FC Köln. Beim Online-Portal „GEISSBLOG.KOELN“ lebt er seine Leidenschaft für das Schreiben und den "Effzeh“ aus. Tag für Tag hält er so über 30.000 Leser mit Neuigkeiten und Analysen zum Bundesliga-Aufsteiger auf dem Laufenden. Vor dem Duell mit RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) verrät er, warum Neu-Trainer Markus Gisdol mit Skepsis leben muss, welche Spieler ihn bisher besonders enttäuscht haben und warum er nicht an ein zeitnahes Ende der Proteste gegen die Roten Bullen glaubt.

Herr Merten, es sind turbulente Tage in Köln. Wie ist die Stimmung unter den Fans? Es gibt Hoffnung, dass die Veränderungen tatsächlich auch zu einem Wandel der Ergebnisse führen werden. Ich glaube aber auch, dass die Skepsis relativ groß ist – nicht nur wegen der verpflichteten Personen, sondern auch auf Basis der letzten zweieinhalb Jahre. Da ist so viel Vertrauen zerbrochen, das nur schwer wieder aufgebaut werden kann.

Wie überrascht waren Sie nach dem Aufstieg von dem bisher schwachen Saisonverlauf? Rein sportlich hat man damit rechnen müssen. Es war ein sehr hartes Auftaktprogramm. Solche Spiele wie gegen Mainz und Düsseldorf hätten aber nicht verloren gehen dürfen. Und dann haben die meisten vor allem das Politische kommen sehen. Das ist aus Sicht der Fans das Frustrierende. Alle im Verein haben immer wieder davon gesprochen, dass man eine Einheit ist. Diese Worte waren leere Hülsen, die mal wieder implodiert sind, als es schwierig wurde.

Hätten die Fans länger Geduld mit dem Trainer gehabt? Ja, auch wenn sie nach den Niederlagen gegen Mainz und Düsseldorf spürbar nachgelassen hatte. Mit der Mannschaft haben die Fans dagegen nur noch wenig Geduld. Sie hat in den letzten zwei Jahren immer wieder enttäuscht, in dieser Saison vor allem in den Derbys gegen Mönchengladbach und Düsseldorf. Das waren mit die schlechtesten Spiele der Spielzeit.

Halten Sie Markus Gisdol für die richtige Trainer-Lösung in der aktuellen Phase? Er war nicht der Wunschtrainer des FC. Das muss man so sagen. Aber er war auch nur einer von wenigen möglichen Kandidaten auf einem extrem schwierigen Trainermarkt. Zumindest hat er sich die Meriten erarbeitet, dass er mit dem Hamburger SV und Hoffenheim in schwierigen Situationen jeweils kurzfristig die Rettung geschafft hat. Und nur darum geht es beim FC. Wenn das die Maßgabe ist und er die Klasse hält, hat der Verein alles richtig gemacht. Ansonsten gilt: Jeder hat eine Chance verdient.

Was muss für den Klassenerhalt passieren? Es gibt drei zentrale Mängel in dieser Saison. Erstens: Individuelle Fehler, also gruselige Patzer, die reihenweise zu Toren geführt haben. Man kassiert nicht 23 Tore in elf Spielen, weil nur taktisch etwas nicht passt. Zweitens: Die Laufbereitschaft hat über Wochen nicht gestimmt. In den Momenten, in denen sie mal gepasst hat, lief es zumindest etwas besser.

Und Drittens? Die Bereitschaft, zu akzeptieren, dass man im Abstiegskampf ist, muss da sein. Das ist immer ein Problem für einige Mannschaften. Der FC ist vor zwei Jahren auch deshalb abgestiegen, weil man sich zu lange eingeredet hat, dass das schon irgendwann wird. Deswegen hat Horst Heldt wohl jetzt schon gesagt, dass sich erst noch zeigen muss, ob dieses Team Abstiegskampf kann. Das kann nicht jeder Spieler.

Welche Spieler haben Sie bisher besonders enttäuscht? Für mich sind es Jorge Meré und Anthony Modeste. Dass ein spanischer U21-Nationalspieler nicht den Anspruch hat, beim 1. FC Köln auf der Bank zu sitzen und wenn er spielt, teilweise gruselige Vorstellungen abzuliefern, wird er selbst unterschreiben. Dass er sich jetzt auch noch verletzt hat, ist Pech, aber bis dato hat er enttäuscht. Auch Tony Modeste ist mit einem ganz anderen Anspruch zurück in die Bundesliga gekommen. Vielleicht kommt der Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt.

Wer hat das Potenzial im Abstiegskampf zum Spieler der Saison zu werden? Ellyes Skhiri wirkte etwas überspielt, aber er kann ein wichtiger Faktor in dieser Mannschaft sein, auch weil er auf so einer neuralgischen Position spielt. Ich glaube auch, dass Louis Schaub ein geiler Bundesliga-Spieler sein kann, der auch mal das Unerwartete macht. Er ist ein ganz feiner Fußballer. Und bei aller Enttäuschung: Wenn Tony Modeste irgendwann mal anfängt, wieder Tore zu schießen und er Selbstvertrauen hat, kann er noch ganz wichtig werden.

Was ist nach dem personellen Doppelwechsel gegen RB drin? Vor zwei Jahren war der FC komplett unten drin und hat 2:1 in Leipzig gewonnen. Damit hatte niemand gerechnet. Das Spiel am Samstag ist unvorhersehbar. Aber es wäre schon eine sehr große Überraschung, wenn Köln etwas holt. Leipzig war zuletzt einfach unfassbar stark. So viel Stabilität müsste Markus Gisdol in vier Trainingseinheiten erstmal hinbekommen, um die Mannschaft defensiv auf eine derartige Armada vorzubereiten.

Ihr Tipp? Eigentlich tippe ich seit Jahren nicht mehr. Aber ich mache eine Ausnahme und sage 1:1.

Die aktive Fanszene boykottiert das Spiel bei RB erneut – eine Entscheidung, die zu Köln passt? Ich persönlich glaube, dass Fernbleiben ein Protest ist, der in der Regel nicht funktioniert. Wenn man protestieren möchte, sollte man vor Ort sein. Ich glaube aber auch, dass die aktive Fanszene ihre Meinung in den nächsten Jahren nicht ändern wird und der Protest als Solcher bestehen bleibt. Das hat sich auch bei Hoffenheim gezeigt.