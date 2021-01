Jovic mit Doppelpack bei Comeback: Frankfurt schlägt Schalke 04 und veredelt Abraham-Abschied

Luka Jovic ist zurück bei Eintracht Frankfurt - und wie: Bei seinem Comeback nach über einem Jahr erzielte der Stürmer direkt einen Doppelpack beim 3:1 (1:1)-Sieg am Sonntagabend gegen den FC Schalke 04. Der von Real Madrid ausgeliehene Serbe traf in der 72. Minute zum 2:1 - nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung. In der Nachspielzeit markierte er seinen zweiten Treffer. André Silva (28.) brachte die SGE zunächst in Führung, Schalke-Youngster Matthew Hoppe (29.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Schalke 04 zeigte sich in der ersten Halbzeit eine Woche nach Ende der Negativserie mit frischem Selbstvertrauen und wirkte nicht so instabil und unsortiert in der Defensive wie noch in den Wochen zuvor. Trotzdem war die Eintracht, die vor dem Anpfiff mit einem Banner und Kränzen einem treuen Fan gedachte, die bessere Mannschaft und hatte die klareren Chancen, gerade in der Anfangsphase. Erst scheiterte Aymen Barkok völlig freistehend mit seinem Schuss am Strafraumrand an Schalke-Keeper Ralf Fährmann (3.), dann streifte ein Schuss des marokkanischen Nationalspielers vier Minuten später den linken Pfosten. Schalke verlagerte sich aufs Kontern und kam einige Male in die Nähe des Frankfurter Strafraums, das erste Tor gelang den Gastgebern. André Silva (28.) brachte Frankfurt aus gut elf Metern nach einer Vorlage von Erik Durm in Führung.