Wechsel von Jovic-Nachfolger Joveljic zu Eintracht Frankfurt soll fix sein

Eintracht Frankfurt ist bei der Suche nach einem Nachfolger für den zu Real Madrid gewechselten Torjäger Luka Jovic laut übereinstimmenden Medienberichten wieder in Serbien fündig geworden. Dejan Joveljic von Roter Stern Belgrad soll seinen serbischen Landsmann beim Bundesliga -Siebten der abgelaufenen Saison ersetzen. Nachdem am Wochenende bereits Sport1 über den möglichen Frankfurt-Neuzugang berichtete, vermeldet die serbische Zeitung Hotsport den Transfer nun als fix. Nach Sky-Informationen soll der Wechsel "unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde

Kurios: Joveljic und Jovic spielen in serbischer U21 zusammen bei der EM

Kurios: Mittelstürmer Joveljic stammt ebenso wie Jovic aus dem Nachwuchs der Belgrader und debütierte bereits für die serbische U21-Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison absolvierte der Torjäger 28 Pflichtspiele für Roter Stern und erzielte dabei 14 Tore. Joveljic soll sogar ein guter Kumpel von Jovic, der am Mittwoch bei Real Madrid vorgestellt wurde, sein. Gemeinsam wurden sie für die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino nominiert.