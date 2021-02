JTH soll im April auf die Matte gehen – neue Heimstätte für Judoka bei Hannover 78

„Der erste Kampftag ist für den 17. April geplant. Wir wären in Wahlheim dran“, sagt Männer-Trainer Nick Bobrowski. „Doch der wird wohl noch verschoben.“ Die Saison mit sieben Kampftagen in der Nord-Gruppe der Bundesliga und den im Oktober geplanten Final-Four-Kämpfen ist lang, Ausweichmöglichkeiten gibt es also genug.

Judo-Master in Doha: Die Lessienerin Giovanna Scoccimarro, die für den MTV Vorsfelde startet, gewann Bronze. © IJF

Bobrowski: „Wenn alle Kämpfer dabei sind, sollten wir eine Medaille holen“

Die Apriltermine stehen noch auf der Kippe, doch dann will das Judo-Team zuschlagen. „Wir haben nicht nur nach den jeweiligen Möglichkeiten durchtrainiert, sondern uns auch noch verstärkt“, sagt Bobrowski. „Wenn alle Kämpfer dabei sind, sollten wir eine Medaille holen“, glaubt er. Sieben Kampftage in der Nord-Gruppe und das Final-Four mit den Vertretern der Süd-Gruppe wären die zu lösenden Aufgaben. „Unser Plus ist, dass wirklich alle Kämpfer einen Bezug zu Hannover haben. Die kennen sich alle schon seit Jahren, trainieren zusammen, wohnen hier oder kommen zumindest von hier“, sagt Bobrowski. Das schweißt zusammen.

Ellenbogen-Operation bei Igor Wandtke?

Auch Igor Wandtke steht seit dieser Saison im Aufgebot, dürfte allerdings erst nach den Olympischen Spielen zum Team stoßen. Heute klärt sich, ob sich der 30-Jährige nach seiner Ellenbogenverletzung beim Weltcup vor einer Woche in Tel Aviv einer Operation unterziehen muss.

Nur eine Nicht-JTH-Kämpferin bei den Frauen

Auch der Frauenkader besteht fast ausschließlich aus JTH-Mitgliedern. Nur die österreichische Fünfte der U20-EM aus dem vergangenen Jahr, die 20-jährige Jacqueline Springer, stößt neu hinzu und kämpft auch in Einzelwettkämpfen fortan für das JTH. Hannovers Topkämpferinnen wie Giovanna Scoccimarro oder Pauline Starke stehen ebenfalls im 21-köpfigen Aufgebot.

Neue Heimstätte bei Hannover 78

Neu beim JTH ist zudem die Heimstätte. „Wir tragen unsere Kämpfe statt in Linden nun direkt in der Nachbarschaft zum SLZ in der Hockey-Halle bei Hannover 78 aus“, sagt Bobrowski.mab