Jubel über Gold für Dresden: Kajak-Vierer mit Tom Liebscher triumphiert in Tokio

Dresden. Noch lässt der Sonnenaufgang an diesem frühen Sonnabendmorgen auf sich warten. Aber beim Kanuclub Dresden in der Oehmestraße ist schon richtig was los. Alles Frühaufsteher. Zumindest an diesem Tag und für dieses Ereignis. Schließlich wollen Eltern, Freunde, Trainer, Vereinsverantwortliche gemeinsam beim olympischen Public Viewing ihrem Tom Liebscher die Daumen drücken. Mit seinen Gefährten Max Rendschmidt, Ronald Rauhe und Max Lemke tritt der 28-jährige an, um im Kajak-Vierer über 500 Meter zum zweiten Mal Olympia-Gold zu gewinnen. In der Bootshalle wurden extra Holzbänke aufgestellt, auf dem Vorplatz gibt´s Getränke und wer so früh schon eine Bratwurst mag, bekommt sie mit frischem Brötchen. Anzeige

Kurz vor halb fünf steigt langsam die Anspannung. Auch bei Liebschers Heimtrainer Jens Kühn, der später zugibt: „Ich war schon sehr aufgeregt.“ Dann ertönt der Start, Kühn faltet die Hände hin und her. Die Zuschauer in der Halle schreien, klatschen, trommeln laut auf den Tischen, anfeuerungsrufe begleiten die vier Jungs bei ihrem Rennen, das eng und spannend ist. Als der deutsche Vierer kurz vorm Ziel an den Spanier vorbeizieht, gibt´s an der Oehmestraße kein Halten mehr. Der Jubel ist bestimmt bis zum Blauen Wunder zu hören. Und die Sonne ist jetzt auch aufgegangen. Am Himmel über Dresden und in Tokio für die Gold-Jungs sowieso.

Mit Tränen in den Augen liegen sich die Eltern Ria und Tino Liebscher überglücklich in den Armen. Auch Jens Kühn hat feuchte Augen, kann es kaum fassen, dass sein Schützling erneut Olympia-Gold geholt hat. „Dass es gerade Tom nach der schweren Sache mit dem Rücken noch gepackt hat und im Boot auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat, ist schon was ganz Besonderes. Vor allem, wenn man gesehen hat, wie sein Zustand noch im Januar war. Und jetzt ein halbes Jahr später so ein Ding“, sagt er strahlend und fügt an: „Zwei so harte Rennen binnen zwei Stunden zu absolvieren, das ist schon der Wahnsinn“, würdigt er die grandiose Leistung des Quartetts und kündigt an: „Jetzt gönne ich mir ein Bier.“

Empfang am Montagabend

Zunächst aber gibt´s erstmal ein Gläschen Sekt für alle zum Anstoßen. Liebschers Mama Ria platzt fast vor Glück und Stolz, gibt lachend zu: „Ich hatte bestimmt 180 oder 200 Puls. Es ist einfach irre und ich freue mich auch für Ronny Rauhe, dass er so einen tollen Abschluss hat.“ Auch Bernd Spiller, der erste Trainer von Tom, ist gekommen, erinnert sich noch an die Anfangszeit, als er den Jungen noch dazu überreden musste, ins Boot zu steigen. Auch ihm steht die Freude über den neuerlichen Triumph seines einstigen Schützlings ins Gesicht geschrieben.

Eltern von Tom Liebscher (nach dessen Olympiasieg im K4 in Tokio am 7. August 2021) mit Trainer und Kanu. Dort wurde ein Public Viewing veranstaltet. © Astrid Hofmann